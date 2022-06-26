Алексей Гасилин: «Фото с Овечкиным для меня важнее, чем с Роналдиньо. Сказал ему: «Хочу, чтобы вы Гретцки обогнали». Он ответил: «Сделаем, Алешенька!»

Алексей Гасилин сообщил, что фото с Александром Овечкиным для него важнее, чем с Роналдиньо.

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Я очень люблю хоккей. Смотрю сейчас финал Кубка Стэнли, Василевский и Кучеров его уже брали, поэтому хочу, чтобы Ничушкин с выиграл.

Для меня Овечкин – кумир и главный спортсмен в жизни. Люблю его больше Марадоны, Роналдо и Роналду.

Я же здоровался и фотографировался с Роналдиньо. Тогда «Терек» играл с «Амкаром». Я жду в подтрибунке, выхожу в старте, а тут рядом он! Вот и попросил спортивного директора: «У меня этих игр еще будет столько! А для фото с Роналдиньо – последний шанс».

Так вот фото с Овечкиным для меня важнее, чем с ним. После матча сказал ему: «Еще два сезона впереди. Хочу, чтобы вы Гретцки обогнали». Он ответил: «Сделаем, Алешенька, сделаем!» – сказал в интервью Sports.ru воспитанник «Зенита», выступающий за «Амкал».

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