Кожевников об Овечкине: «Наконец-то в футбольной сборной будет хороший нападающий! Нужно выкупить у «Вашингтона»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Сборная России по футболу товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва НХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников считает, что Овечкин может сыграть за сборную России по футболу. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола. 

«Можно сказать о Саше, что талантливый человек талантлив во всем. Если что случится, то будет играть в футбол за «Динамо».

Да и наконец-то в футбольной сборной будет хороший нападающий! Нужно будет выкупить у «Вашингтона». А так... Саша – молодец! Рад за него», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут

Овечкин забил за ФК «Динамо» с паса Смолова пяткой. Капитан «Вашингтона» отпраздновал в стиле Роналду гол «Амкалу»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные