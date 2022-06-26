Кожевников об Овечкине: «Наконец-то в футбольной сборной будет хороший нападающий! Нужно выкупить у «Вашингтона»

считает, что Овечкин может сыграть за сборную России по футболу.

Капитан «Вашингтона» сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Можно сказать о Саше, что талантливый человек талантлив во всем. Если что случится, то будет играть в футбол за «Динамо».

Да и наконец-то в футбольной сборной будет хороший нападающий! Нужно будет выкупить у «Вашингтона». А так... Саша – молодец! Рад за него», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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