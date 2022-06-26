Гендиректор футбольного «Динамо» о продлении контракта с Овечкиным: «Глянем, сколько просмотров наберет видео с его голом»

Гендиректор «Динамо» высказался об игре за бело-голубых в футбольном матче.

«Саша забил, контракт отработал, мы победили, все довольны. Наверное, надо вступить в переговоры по поводу продления контракта.

Контрактом ни бонусы, ни фиксированная оплата не предусмотрены. Саша сам хотел все сделать, поэтому все было чисто символически.

Мы оценим, ждать ли повторения таких мероприятий. Мне сказали, что у нас уже более миллиона просмотров. Глянем, сколько просмотров наберет видео с Сашиным голом. Исходя из этого примем решение, делать ли что-то подобное в дальнейшем», — сказал Павел Пивоваров.

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