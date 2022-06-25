Александр Овечкин: «1:0 у меня с Гретцки, будем считать. Матч за «Динамо» был больше для отца, чем для меня»

ответил на вопросы об участии в матче за футбольное «Динамо».

Хоккеист вышел в стартовом составе бело-голубых в товарищеском матче против «Амкала» (5:0) и забил гол на 11-й минуте после передачи Федора Смолова.

– Мечты сбываются?

– Если очень сильно захотеть, то да. Конечно, сбываются! Мой отец играл за московское «Динамо», получил травму. И сегодня этот матч был больше для него, чем для меня.

– Вы сильно волновались перед игрой?

– Знаете, нет. Я больше переживал из-за того, что сейчас у нас идет отпуск. Как я буду себя чувствовать физически? И уже на разминке я понял, что будет тяжеловато.

– Пот с вас бежал градом.

– И было очень жарко. Пришлось себя обливать водой. Жара, духота. Но в игру я вошел более-менее нормально.

Хорошо, что я следил за Федором Смоловым, как он двигается. Мне очень помогло, что я смотрел его передвижения и взаимодействовал с ним.

– Сейчас болельщики обсуждают не только ваш гол, но и силовой прием на игроке «Амкала».

– Да? Значит, я опять попал в хайлайтс.

– Удар слева у вас прям поставленный. Вы ведь левша в футболе?

– Да. Вообще я странный. Пишу правой, кидаю левой, бью по мячу левой, а играю в хоккей под правую руку. Вот такой я своеобразный.

– Можно сказать, что вы сегодня побили рекорд Гретцки. Вот Уэйн в футболе не забивал!

– Ну, будем считать, 1:0 у меня с Гретцки, – сказал капитан .

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