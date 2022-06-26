Экс-тренер футбольного «Динамо» Новиков: «Было ясно, что Овечкин забьет. Это шоу, а не игра. Удивительно то, что один забил»

считает, что гол Овечкина в матче с был запланирован из-за шоу.

Капитан Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0) и открыл счет на 11-й минуте.

Сразу же после забитого мяча, на 13-й минуте, хоккеист был заменен.

«А что здесь удивительного? Ничего удивительного нет, потому что это шоу, а не игра. Было ясно, что Овечкин забьет. Для меня ничего удивительного в его голе нет.

Это шоу, народ должен получить удовольствие. Для меня удивительно только то, что один забил», – сказал экс-тренер «Динамо».

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