Отец Овечкина про 10 минут сына за «Динамо»: «Он забил гол и как король присел на лавочку. Если в Америке узнают, по головке не погладят»

Отец оценил игру сына за футбольное «Динамо» в товарищеском матче.

Хоккеист сыграл за бело-голубых и забил на 11-й минуте с паса Федора Смолова пяткой, отпраздновав гол «Амкалу» в стиле Криштиану Роналду.

– Сегодня большое счастье, что Саша выступил за команду мастеров, думаю, это будет победный гол. Он вошел в историю.

Талантливый человек талантлив во всем. Он очень здорово играет и в хоккей, и в футбол, в большой теннис, настольный теннис, водное поло. Дай бог здоровья.

Хорошо «положил», тут не фантики играют. Очень доволен, молодец. Мое желание в том, чтобы он побил рекорд Гретцки, если эти товарищи не помешают.

– Он бы и рекорд Пеле [по голам в футболе] побил?

– Я даже не сомневаюсь. Это точно.

– Почему он сыграл только 10 минут? Чтобы не травмироваться?

– Конечно, он сделал свое дело, забил победный гол и как король присел на лавочку.

– У вас сбылась мечта?

– Конечно, спасибо тренеру, тому, кто придумал его взять в команду. И народ на трибуны подтянулся.

Он иногда в воротах играет, чтобы травму не получить, потому что по контракту нельзя. Думаю, если узнают об этом [игре за «Динамо»] в Америке, по головке его не погладят, – сказал Михаил Овечкин.

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут