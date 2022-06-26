Куинн, Кронин и Джей Лич – кандидаты на пост главного тренера «Бостона» (Джо Хаггерти)

, Грег Кронин и Джей Лич – кандидаты на пост главного тренера «Бостона».

Об этом сообщил журналист Джо Хаггерти.

По его информации, клуб провел интервью со всеми тремя специалистами на этой неделе. При этом список кандидатов ими не ограничивается.

Ожидается, что на следующей неделе он будет сокращен до 2-3 фамилий.

55-летний Куинн не работал в после увольнения из «Рейнджерс». В этом сезоне он возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

59-летний Кронин в последние 4 года возглавляет фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ – «Колорадо Иглс».

«Отличный незаметный кандидат», – высказался о нем Хаггерти.

42-летний Лич в этом сезоне работал в «Сиэтле» помощником главного тренера. Ранее он уже работал в системе и был главным тренером «Провиденса» – фарм-клуба «Брюинс» в АХЛ.