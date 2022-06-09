Кэссиди об увольнении из «Бостона»: «На встрече в конце сезона говорили о том, что я останусь. Чувствую, что сделал свою работу»

Брюс Кэссиди прокомментировал увольнение с поста главного тренера .

Он возглавлял «Брюинс» с февраля 2017 года. В 2019 году клуб под его руководством вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Сент-Луису» (3-4).

В этом сезоне «Бостон» вылетел из плей-офф в первом раунде, уступив «Каролине» (3-4).

«На итоговой встрече в конце сезона говорилось о том, что останусь главным тренером. Вот так это должно было идти дальше.

Разговоры идут после каждого сезона – тренеры уходят, контракты продлеваются, у кого-то статус-кво. Послание для меня было таким – это будет статус-кво.

Это непростой момент. Я чувствую, что сделал свою работу. Мы всегда можем стать лучше», – заявил экс-тренер «Брюинс».

57-летний специалист провел в системе клуба в общей сложности 14 сезонов.