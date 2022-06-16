Кэссиди о работе в «Вегасе»: «Это не тур возмездия. Приблизившись к победе в Кубке Стэнли, ты хочешь завершить дело»

Брюс Кэссиди высказался о своем назначении главным тренером .

57-летний специалист стал третьим тренером в истории команды «Голден Найтс», которая дебютировала в в сезоне-2017/18.

С 2017 по 2022 год Кэссиди работал с . В 2019-м он дошел с клубом до финала Кубка Стэнли.

«Мне нужно отпустить прошлое. Это не какой-то тур возмездия. Я просто хочу доказать себе, что способен выполнять свою работу и побеждать в плей-офф.

Я не буду мучиться из-за этого каждый день. Приблизившись к победе в Кубке Стэнли, ты хочешь завершить дело, потому что всегда об этом думаешь. И я настроен именно на это», – сказал Кэссиди.