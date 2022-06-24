Бержерон планирует подписать новый контракт с «Бостоном» на год

Теги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Хоккей

Патрис Бержерон планирует подписать новый контракт с «Бостоном» на год. 

Об этом сообщил журналист Джо Макдоналд из Worcester Telegram and Gazette.

В июле капитану «Брюинс» исполнится 37 лет. Он мог бы выйти на рынок неограниченно свободных агентов, но ранее заявил, что не собирается уходить в другой клуб НХЛ.

В этом сезоне Бержерон в 5-й раз (рекорд) стал обладателем приза лучшему оборонительному форварду НХЛ – «Селки Трофи».  

Он набрал 65 (25+40) очков в 73 играх регулярного чемпионата. В 7 матчах плей-офф добавил 7 (3+4) очков. 

Канадец выступает за «Бостон» с 2003 года. Он занимает 3-е место в истории «Брюинс» по числу матчей в регулярных чемпионатах (1216) и 4-е – по количеству набранных очков (982).

Его средняя зарплата по контракту, срок действия которого истекает в июле, составляет 6,875 миллиона долларов.

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