Вице-президент КХЛ: «Через 10 лет увидим хоккей «3 на 3» в лиге. Это драйвово, динамично и возвращает тех, кому классический хоккей немного приелся»

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям оценил перспективы хоккея в формате «3 на 3».

– Насколько для лиги важны тренировочный лагерь и турнир?

– Над идеей проведения такого турнира в формате «3 на 3» мы начали думать года два назад. Пришли к этому через исследование молодежной аудитории. Поняли, что молодым нужно что-то более драйвовое, быстрое.

Идея начала рождаться в разных уголках. говорила о таком хоккее, в прошлом году мы встречались с ее президентом Люком Тардифом.

Развитие хоккея «3 на 3» было частью его предвыборной программы. Хорошо, что мы дошли наконец-то до ее реализации.

– Будет ли лига проводить такие турниры в будущем?

– Продолжать будем! Целью такого хоккея является привлечение молодежи к нашему виду спорта, поэтому мы планируем организовывать различные турниры такого формата. Через них мы надеемся привлекать молодое поколение и к традиционному хоккею.

– Когда «3 на 3» станет полноценным видом спорта, появятся регулярные чемпионаты?

– Думаю, что такой вид хоккея будет набирать популярность.

Мы можем посмотреть на баскетбол, где «3 на 3» стал олимпийским видом спорта. Думаю, что лет через десять увидим на уровне КХЛ такой хоккей.

– Как лучше смотреть такой хоккей – на арене или в трансляции?

– Мы старались сделать так, чтобы в трансляции не было отличий от того, как хоккей выглядит вживую.

Я смотрю все игры на арене. Это действительно драйвово, динамично и возвращает тех, кому классический хоккей, может быть, немного приелся.

Тут больше голов, ситуация меняется каждые 30 секунд. Одинаково интересно смотреть и в трансляции, и на арене, – сказал Сергей Доброхвалов.