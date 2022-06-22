Новиков о хоккее «3 на 3»: «Обязательно играть по правилам – с синими линиями, положением «вне игры», чтобы это не превращалось в шурум-бурум»

поделился мнением о хоккее в формате «3 на 3».

«ФХР и КХЛ сделали очень интересный шаг и решили развивать тему хоккея «3 на 3». Будучи тренером, я тоже использовал это в своей работе. «3 на 3» – полезное упражнение. Все новое – хорошо забытое старое, это спартаковская игра.

Очень здорово, что решили такую тему раскручивать. Это важная ступень для подготовки игроков в КХЛ, она способствует развитию хоккеистов.

Но я считаю, что ничего не нужно выдумывать – маленькие площадки и так далее. «3 на 3» отлично вписывается в наш хоккей. Обязательно играть по хоккейным правилам – с синими линиями и положением «вне игры», чтобы из серьезной игры это не превращалось в шурум-бурум и «балалайку». Иначе мы видим уже другой вид спорта – пляжный хоккей. Также надо делать по девять игроков в команде, потому что нагрузка выпадает очень хорошая», – сказал заслуженный тренер России.

Турнир ФХР по хоккею «3 на 3» проходил в Москве с 12 по 14 июня. Следующий турнир под эгидой федерации пройдет в Балашихе 25 июня. В Мытищах проходят аналогичные соревнования с 22 по 30 июня под эгидой .