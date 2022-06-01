Вячеслав Быков: «Панарин и Шестеркин – украшение генофонда российского хоккея»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Вячеслав Быков НХЛ Артемий Панарин Игорь Шестеркин Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Быков считает Артемия Панарина и Игоря Шестеркина украшением генофонда хоккея России.

«Рейнджерс» вышли в третий раунд плей-офф НХЛ. Команда обыграла «Каролину» со счетом 4-3 в серии.

«Очень рад за наших ребят. И за Артемия, и за Игоря. Они традиционно представляют наш хоккей на высоком уровне и показывают превосходную игру, помогая своим командам добиваться высоких результатов.

Один – великолепный, талантливый форвард, второй – бриллиант, защищающий ворота в исконных традициях нашей вратарской школы.

Эти ребята – украшение генофонда российского хоккея. Можем радоваться за них и сожалеть, что они играют за океаном, и мы не можем приходить на матчи с их участием», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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