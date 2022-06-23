Шестеркин о Панарине: «В самолете приходится много с ним разговаривать, потому что у него Nokia. Он не может увлеченно смотреть фильмы или сериалы»

сообщил, что еще не ходил в баню с .

«Хожу ли я с Панарой в баню? Нет, пока не ходил еще. Но я думаю, может, этим летом получится, когда вместе соберемся.

Считаю ли я его великим? Он один из лучших хоккеистов в . Он прекрасный тиммейт и просто прекрасный человек, с которым можно всегда пообщаться. Он выслушает, даст какой-то совет. Всегда можно посмеяться.

В самолете мы недалеко друг от друга сидим, приходится много с ним разговаривать, потому что у него Nokia, и он не может увлеченно смотреть фильмы или сериалы», – сказал вратарь «Рейнджерс».

Панарин о 30-летии: «Дедом стал, перешел на кнопочный телефон»

Панарин о телефоне Nokia: «Я уже не в чате «Рейнджерс» и не знаю, обсуждают ли меня»