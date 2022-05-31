Алексей Терещенко: «Панарина не было видно с «Каролиной», битвы за кубок требуют другого – одного мастерства мало. Шестеркин тащил, но «Тампа» – фаворит»

считает, что Артемий Панарин показал неубедительную игру в серии с «Каролиной».

«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» в серии из матчей и встретятся с в финале Восточной конференции.

– В плей-офф на главные роли выходят совершенно другие люди. Это давно известный факт. Вот посмотрите на , которые сумели перевернуть серию и выйти в финал конференции.

Ведь Артемия Панарина во втором раунде фактически не было видно. Потому что битвы за кубок требуют от человека немножко другого. Одного мастерства здесь мало. Да, Артемий вывел команду во второй раунд одним точным броском в овертайме. Но потом он уже не был заметен.

А вот Игорь Шестеркин тащил команду в каждом матче. Конечно, не только благодаря ему «Рейнджерс» победили в итоге «Каролину», но вклад вратаря в победу реально большой, Игорь часто выручал в сложных моментах.

– Кто в финале выглядит предпочтительнее – «Тампа» или «Рейнджерс»?

– Мне кажется, что «Тампа» фаворит в этой паре.

У нее очень стабильный чемпионский состав, который меняется точечно и с каждым сезоном только усиливается. Думаю, что «Тампа» – фаворит не только в финале конференции, но и главный претендент на .

Вспомните, как легко «молнии» прошли «Флориду» – ни одного матча сопернику не отдали. Это опытная кубковая команда. А вот «Рейнджерс» в плей-офф в последние годы вообще не попадали.

– В этой серии состоится очень интересная дуэль двух российских вратарей – и Андрея Василевского. У кого из них преимущество? За Андреем – огромный победный опыт, а Игорь поймал сумасшедший кураж.

– Трудно их сравнивать, потому что слишком уж они разные. Василевский высокий и мощный. Шестеркин намного меньше, но быстрый. Все зависит от состояния, в котором они к этой серии подойдут.

Конечно, у Андрея больше опыта, в этом плане он предпочтительнее. Но игра вратаря зависит от действий всей команды. Тут очень много нюансов, – сказал бывший нападающий сборной России.

Я ждал Кучерова и Панарина в одном звене сборной России, но их баттл в Кубке Стэнли – еще круче