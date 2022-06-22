Панарин – Шестеркину про «Везину»: «Ты это заслужил. Спасибо и мне за заблокированные броски, верно?»

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Артемий Панарин поздравил Игоря Шестеркина с завоеванием «Везина Трофи».

Российский вратарь выиграл приз лучшему вратарю сезона НХЛ, на первое место его поставили 29 генеральных менеджеров клубов из 32. 

«Поздравляю, дружище. Продолжай в том же духе. Ты это заслужил.

Спасибо и мне за заблокированные броски, верно? Хорошего лета!» – сказал форвард клуба из Нью-Йорка в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях «Рейнджерс».

Отметим, что в регулярном чемпионате Панарин сделал 14 блоков в 75 матчах (20-й показатель в команде). 

Шестеркин признан лучшим вратарем сезона НХЛ. 29 из 32 генменеджеров клубов поставили его на 1-е место

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