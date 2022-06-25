Ландескуг о 2:3 с «Тампой»: «Знали, что легко не будет. Василевский вновь был хорош. Наш подход – короткая память»

Габриэль Ландескуг сказал, что «Колорадо» не будет долго думать о поражении в 5-й игре.
«Эвс» уступили «Тампе» в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:3, 3-2 в серии) и упустили шанс завершить серию.
«Мы знали, что сегодня легко не будет. Это и не должно было быть легко. Василевский вновь был хорош.
Мы играли нормально, сравняли счет в третьем периоде, а потом они организовали бросок из слота и пробили Кюмпера.
Что есть, то есть. Наш подход в плей-офф – короткая память», – сказал капитан «Эвеланш».
Василевский отразил 35 бросков «Колорадо» из 37 в 5-м матче финала и стал 3-й звездой