Ландескуг о 2:3 с «Тампой»: «Знали, что легко не будет. Василевский вновь был хорош. Наш подход – короткая память»

сказал, что не будет долго думать о поражении в 5-й игре.

«Эвс» уступили в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:3, 3-2 в серии) и упустили шанс завершить серию.

«Мы знали, что сегодня легко не будет. Это и не должно было быть легко. Василевский вновь был хорош.

Мы играли нормально, сравняли счет в третьем периоде, а потом они организовали бросок из слота и пробили Кюмпера.

Что есть, то есть. Наш подход в плей-офф – короткая память», – сказал капитан «Эвеланш».

Василевский отразил 35 бросков «Колорадо» из 37 в 5-м матче финала и стал 3-й звездой