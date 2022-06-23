Плющев о «Тампе»: «У «Колорадо» психологическое преимущество. Но надежда всегда умирает последней»

Владимир Плющев поделился мыслями о серии «Тампы» с «Колорадо» (1-3) в финале Кубка Стэнли.

За «Лайтнинг» играют россияне , и , за «Эвеланш» – Валерий Ничушкин.

«Если говорить про , то надежда всегда умирает последней, однако у есть психологическое преимущество, они переломили определенный ключевой момент, который всегда наступает в серии.

А так, это два равных соперника, которые показывают очень зрелищный и сильный хоккей. Это неудивительно, потому что команды, которые выходят в финал, достойны друг друга.

Если говорить про наших ребят из «Тампы», то могу сказать, что втроем вытащить будет сложно целую команду, хоккей – командная игра, а не индивидуальная. Не знаю таких игроков, которые могли бы втроем вытащить на себе всю команду.

Плюс у Кучерова есть проблемы со здоровьем, у него сезон был тяжелый и в предыдущем матче травму получил. Но будем смотреть, меня интересует не результат, а содержание игры. А «Колорадо» показывает хороший хоккей», – сказал бывший тренер сборной России.

Как «Тампа» оказалась на грани: провал в большинстве, травма ключевого защитника, одна обидно пропущенная атака

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