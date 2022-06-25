Василевский отразил 35 бросков «Колорадо» из 37 в 5-м матче финала и стал 3-й звездой

отразил 35 бросков из 37 в 5-м матче финала.

Вратарь одержал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эвеланш» (3:2, 2-3 в серии).

Его признали третьей звездой матча.

Россиянин выиграл свой 11-й матч в финалах Кубка Стэнли за карьеру (первый – в 2015 году, выйдя на замену в игре с «Чикаго»).

Василевский опередил Билла Дернэна и Глена Холла и разделил 11-13-е места в истории с Гампом Уорсли и (по 11 побед).

Выше идут Жак Плант (25), Кен Драйден (24), Тюрк Брода (21), Терри Савчак (19), Патрик Руа (18), Билли Смит и Мартин Бродер (по 17), Грант Фюр (14), Клинт Бенедикт и Джонни Бауэр (по 13).