Кучеров набрал 17-е очко в финальных сериях Кубка Стэнли, обогнав Патрика Кэйна. Среди действующих игроков лучше лишь Кросби и Малкин

Форвард сделал голевую передачу в матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).

Россиянин набрал 17-е (5+12) очко в финальных сериях плей-офф за карьеру и вышел на чистое третье место среди действующих игроков, превзойдя Патрика Кэйна («Чикаго»), на счету которого 16 баллов.

Лидирует по этому показателю нападающий – 20 (4+16) очков. Вторым идет его одноклубник – 18 (8+10) баллов в финальных сериях Кубка Стэнли.

В 18 матчах текущего розыгрыша у Кучерова 24 (7+17) очка.