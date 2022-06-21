АХЛ. Кочетков отразил 22 броска из 24 и одержал победу во 2-м матче финала. Фарм «Каролины» сравнял счет в серии (1-1)

Теги Каролина Сент-Луис АХЛ Чикаго Вулвс Кубок Колдера Спрингфилд Клим Костин Петр Кочетков Василий Пономарев Хоккей

Петр Кочетков отразил 22 броска из 24 и одержал победу в матче финала плей-офф АХЛ.

«Чикаго Вулвс» одержали победу над «Спрингфилдом» и сравняли счет в финальной серии Кубка Колдера (6:2, 1-1). 

22-летний российский вратарь дебютировал в финале, в первой игре ворота фарм-клуба «Каролины» защищал Алекс Лайон. 

Форвард «Вулвс» Василий Пономарев остался без очков, а в составе фарм-клуба «Сент-Луиса» голевой передачей отметился форвард Клим Костин

У нападающего «Тандербердс» 7 (3+4) очков в 15 играх плей-офф. 

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