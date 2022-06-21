АХЛ. Кочетков отразил 22 броска из 24 и одержал победу во 2-м матче финала. Фарм «Каролины» сравнял счет в серии (1-1)

отразил 22 броска из 24 и одержал победу в матче финала плей-офф .

«Чикаго Вулвс» одержали победу над «Спрингфилдом» и сравняли счет в финальной серии Кубка Колдера (6:2, 1-1).

22-летний российский вратарь дебютировал в финале, в первой игре ворота фарм-клуба «Каролины» защищал Алекс Лайон.

Форвард «Вулвс» остался без очков, а в составе фарм-клуба голевой передачей отметился форвард .

У нападающего «Тандербердс» 7 (3+4) очков в 15 играх плей-офф.