АХЛ. Фарм «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера. Кочетков сделал шатаут в 6-м матче против «Стоктона», отразив 28 бросков

Фарм «Каролины» в финале Кубка Колдера, сыграл на ноль в решающем матче.

выиграли финал Западной конференции у (фарм-клуб ) – 4-2, 3:0 в шестом матче.

Вратарь «волков» Петр Кочетков сыграл на ноль, отразив 28 бросков. Его признали первой звездой встречи. В 3 матчах в Кубке Колдера у россиянина 2 победы при 94,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,94.

Его одноклубник остался без очков. У форварда 5 (1+4) баллов в 13 играх плей-офф.

В финале соперником «Чикаго» будет победитель седьмого матча финала Восточной конференции между «Лавалем» (фарм-клуб «Монреаля») и «Спрингфилдом» (фарм-клуб «Сент-Луиса»).