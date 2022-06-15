АХЛ. Фарм «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера. Кочетков сделал шатаут в 6-м матче против «Стоктона», отразив 28 бросков

Теги Каролина Калгари АХЛ Чикаго Вулвс Кубок Колдера Стоктон Хит Петр Кочетков Василий Пономарев Хоккей

Фарм «Каролины» в финале Кубка Колдера, Петр Кочетков сыграл на ноль в решающем матче.

«Чикаго Вулвс» выиграли финал Западной конференции у «Стоктона» (фарм-клуб «Калгари») – 4-2, 3:0 в шестом матче. 

Вратарь «волков» Петр Кочетков сыграл на ноль, отразив 28 бросков. Его признали первой звездой встречи. В 3 матчах в Кубке Колдера у россиянина 2 победы при 94,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,94.

Его одноклубник Василий Пономарев остался без очков. У форварда 5 (1+4) баллов в 13 играх плей-офф. 

В финале соперником «Чикаго» будет победитель седьмого матча финала Восточной конференции между «Лавалем» (фарм-клуб «Монреаля») и «Спрингфилдом» (фарм-клуб «Сент-Луиса»). 

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