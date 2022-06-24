Шестеркин о главном совете Лундквиста: «Самым ценным было просто наблюдать за ним. Там уже и без слов все понятно, стараешься подражать»

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Игорь Шестеркин рассказал о том, что брал пример с Хенрика Лундквиста в «Рейнджерс»

«Какой самый ценный совет дал Хенрик? На самом деле самым ценным было просто наблюдать, как он тренируется, как относится к делу, как горит хоккеем. Там уже и без слов все понятно. 

Просто стараешься подражать этому человеку, каждый день быть лучше. У него все отточено до идеала, он самый первый на льду, самый последний со льда [уходит]. Самый первый приезжает на арену, самый последний уезжает. Стараешься делать то же самое, работать над собой ежедневно, несмотря ни на что. 

Только так можно постараться приблизиться к его величию», – сказал вратарь клуба из Нью-Йорка. 

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