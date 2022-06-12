Шестеркин сделал 668 сэйвов в 20 матчах в этом плей-офф. Рекорд «Рейнджерс» за один розыгрыш у Лундквиста – 683

Игорь Шестеркин сделал 668 сэйвов в 20 матчах плей-офф – 33,4 в среднем за игру.
Его результат по общему числу отраженных бросков за один розыгрыш стал вторым в истории «Рейнджерс».
В 2014 году Хенрик Лундквист отразил 683 броска в 25 матчах (27,3 в среднем за игру). Клуб из Нью-Йорка тогда дошел до финала, где уступил «Лос-Анджелесу».
При этом Шестеркин превзошел достижение Майка Рихтера (574 в 23, 25 в среднем), установленное в чемпионском для клуба плей-офф-1994.
Шестеркин – как Кучеров, только наоборот: читает игру соперника, чтобы сломать ее