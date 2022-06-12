Шестеркин сделал 668 сэйвов в 20 матчах в этом плей-офф. Рекорд «Рейнджерс» за один розыгрыш у Лундквиста – 683

сделал 668 сэйвов в 20 матчах плей-офф – 33,4 в среднем за игру.

Его результат по общему числу отраженных бросков за один розыгрыш стал вторым в истории .

В 2014 году отразил 683 броска в 25 матчах (27,3 в среднем за игру). Клуб из Нью-Йорка тогда дошел до финала, где уступил «Лос-Анджелесу».

При этом Шестеркин превзошел достижение (574 в 23, 25 в среднем), установленное в чемпионском для клуба плей-офф-1994.

Шестеркин – как Кучеров, только наоборот: читает игру соперника, чтобы сломать ее