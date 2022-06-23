Шестеркин о любимом вратаре: «Лундквист. В детстве попросил отца купить такие же щитки, блин и ловушку, а он сказал: «У нас нет на это денег»

Игорь Шестеркин назвал Хенрика Лундквиста своим любимым вратарем.
Шведский голкипер выступал за «Рейнджерс» с 2005 по 2020 год.
22 июня Шестеркин выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.
После церемонии вручения награды он ответил на вопрос о том, кто его любимый вратарь.
– Хенрик Лундквист. В этом нет сомнений.
– Почему?
– Мне нравилось, как он играет. В детстве я попросил отца купить мне щитки, блин и ловушку TPS (в такой экипировке выступал Лундквист – прим. Sports.ru), а он сказал мне: «Нет. У нас нет на это денег». Я сказал: «Хорошо, в следующий раз сам куплю».
Он был очень хорошим вратарем, было интересно наблюдать за его игрой, – сказал Шестеркин.