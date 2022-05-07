Лундквист о Шестеркине: «Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Ошибок мы почти не видим»

высоко оценил игру .

Российский вратарь отразил 118 бросков в первых двух матчах серии с «Питтсбургом» (1-1), установив рекорд лиги для такого отрезка на старте плей-офф.

«Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Мы почти не видим, чтобы он совершал ошибки. Психологически он выглядит очень уверенным и на своем месте.

Он очень хорошо читает игру. Знает, когда выходить на бросок, когда отойти назад. Он очень терпелив на льду. Читает все ситуации.

Его совокупность качеств: умение держать свой уровень, психология, техника... Это просто невероятно», – сказал экс-вратарь клуба из Нью-Йорка.

Шестеркин отразил 93,5% бросков в сезоне. Это 4-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей