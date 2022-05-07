Лундквист о Шестеркине: «Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Ошибок мы почти не видим»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Хенрик Лундквист Игорь Шестеркин Хоккей

Хенрик Лундквист высоко оценил игру Игоря Шестеркина

Российский вратарь «Рейнджерс» отразил 118 бросков в первых двух матчах серии с «Питтсбургом» (1-1), установив рекорд лиги для такого отрезка на старте плей-офф. 

«Уровень, который он сохраняет в этом сезоне, невероятен. Мы почти не видим, чтобы он совершал ошибки. Психологически он выглядит очень уверенным и на своем месте. 

Он очень хорошо читает игру. Знает, когда выходить на бросок, когда отойти назад. Он очень терпелив на льду. Читает все ситуации.

Его совокупность качеств: умение держать свой уровень, психология, техника... Это просто невероятно», – сказал экс-вратарь клуба из Нью-Йорка. 

Шестеркин отразил 93,5% бросков в сезоне. Это 4-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные