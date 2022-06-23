Илья Брызгалов: «Шестеркин и Василевский – элитные вратари с невероятной работоспособностью»

высказался о выигрыше Игорем Шестеркиным приза лучшему вратарю НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

«Хочу поздравить Игоря – это большое достижение, я очень рад за него. Когда я увидел в первый раз вживую его игру против «Филадельфии», то был поражен, настолько это удивительно талантливый, спокойный, технически хорошо оснащенный вратарь, который великолепно читает игру.

У него удачно складывается карьера, и это не вызывает никакого сюрприза. Я надеюсь, что в дальнейшем у него все будет в порядке, будет долгая и великолепная карьера, и пожелаю ему удачи, чтобы не было никаких травм.

Игра Шестеркина и Василевского? Это два элитных вратаря, которые по праву находятся на верхних строчках . И Андрей, и Игорь обладают невероятной работоспособностью, технически очень хорошо оснащены. У обоих голова, что называется, приземлена, несмотря на все эти успехи, и они продолжают работать, наслаждаются хоккеем», – сказал бывший вратарь «Филадельфии».