Пашков о российских вратарях в НХЛ: «Они должны больше думать о сборной России. Главная цель – защита чести отечественного хоккея»

Александр Пашков высказался о том, что Игорь Шестеркин выиграл приз лучшему вратарю НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

– Успех Шестеркина говорит о том, что российская школа вратарей лучшая в мире?

– Я бы не стал в таком тоне оценивать. Российских вратарей сейчас много в НХЛ, но это всего лишь североамериканская хоккейная лига, и не более того. Для него лично это большое достижение, там высокий уровень игры.

В целом тенденцию увеличения российских вратарей за океаном можно оценивать как плодотворную работу наших тренеров. Хочется надеяться, чтобы эти ребята больше думали о национальной сборной России и подтверждали свой класс на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Об этом они должны помнить всегда.

– Так ведь у сборной России сейчас нет возможности играть на чемпионатах мира…

– Они должны больше думать о сборной России, потому что некоторые из них этого не делают. Думают совершенно о другом. Я напоминаю этим ребятам, что главная цель – это защита чести отечественного хоккея, как это было в прошлом и как это должно быть сейчас. А НХЛ – это все же чемпионат Северной Америки, и не более того, – сказал олимпийский чемпион.