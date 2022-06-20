Третьяк представил игру СССР и Канады «3 на 3»: «Обалденный эксперимент был бы. Все увидели бы запредельный уровень мастерства и навыков»

ответил на вопрос о победителе матча сборных СССР и Канады в формате «3 на 3».

– В этом году празднуется юбилей Суперсерии. Если бы участники матчей 1972 года сыграли между собой в формате «3 на 3», кто выиграл бы?

– Победила бы дружба (улыбается). Это, конечно, был бы обалденный эксперимент. СССР и Канада собрали на Суперсерию мастеров высшего уровня.

Причем с разными преимуществами – у них звезды больше нацелены на бросок, у нас на технику и комбинации. Сошлись бы две разные школы, у каждой вратарь, который не любит пропускать и проигрывать.

Получилось бы мастер-шоу мирового класса, все увидели бы запредельный уровень индивидуального мастерства и навыков.

Но самое главное в другом. В том, что мы возвращаемся к тем интересным вещам, которые применялись еще в советское время. уделяет огромное внимание новому виду спорта.

Хотим расширять географию соревнований «три на три», чтобы турниры проходили не только в Москве, но и в других городах, – сказал президент Федерации хоккея России.