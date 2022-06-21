Александр Медведев о хоккее «3 на 3»: «Сопротивления меньше, а голов больше. Это как баскетбол «3 на 3»

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Александр Медведев похвалил хоккей в формате «3 на 3». 

«Поскольку я сам не раз играл в формате «3 на 3», то воспринимаю его очень положительно, потому что сопротивления меньше, а голов больше.

Думаю, публика в этом могла убедиться, ей интересно, что происходит на площадке. Это не должно менять традиционный хоккей, но это как баскетбол «три на три», – сказал Медведев.

Турнир ФХР по хоккею «3 на 3» проходил в Москве с 12 по 14 июня.

Следующий турнир под эгидой федерации пройдет в Балашихе 25 июня, в Мытищах пройдут аналогичные соревнования с 22 по 30 июня под эгидой КХЛ.

Баскетбол «3 на 3» дебютировал в олимпийской программе год назад в Токио. Мужская и женская сборные России завоевали серебряные медали. 

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