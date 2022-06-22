ФХР и клубы КХЛ написали о Дне памяти и скорби: «81 год назад началась Великая Отечественная война. Никто не забыт, ничто не забыто»

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ФХР и клубы КХЛ опубликовали сообщения по поводу Дня памяти и скорби.

«22 июня – День памяти и скорби. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война, жертвами которой стали миллионы людей. Никто не забыт, ничто не забыто», – говорится в публикации СКА.

«22 июня – день, когда мы с особенным чувством вспоминаем о героизме защитников Отечества, о тех, кто погиб, и тех, кто выжил.

В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Помним!» – говорится в сообщении ФХР.

Сообщения также опубликовали «Авангард», «Спартак», «Нефтехимик» и минское «Динамо».

День памяти и скорби отмечается 22 июня в годовщину начала Великой Отечественной войны.

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