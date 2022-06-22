Вячеслав Быков: «Шестеркин никогда не тушуется, играет без нервотрепки. Еще в СКА он был не по возрасту спокоен, уравновешен»

Вячеслав Быков высказался о выигрыше Игорем Шестеркиным приза лучшему вратарю НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников. До отъезда в НХЛ он отыграл 5 сезонов за СКА.

«Хочется поздравить Игоря с этим достижением. Все российские болельщики гордятся его успехами! Я бы отметил в Игоре прежде всего воспитание. Он очень позитивный, вдумчивый и спокойный человек, что для вратаря очень важно.

Он никогда не тушуется, играет без нервотрепки. А когда вратарь спокоен, это передается команде. Хоккеисты могут играть без оглядки, действовать более раскрепощено. Еще в СКА Игорь был не по возрасту спокоен, уравновешен, и это сказывалось, даже когда мы оставались играть после тренировок.

Бывает, вратарь пропускает обидную шайбу и не может выбросить это из головы, из-за чего огорчается и не может играть, как раньше. А у Игоря анализ идет мгновенно, сразу концентрация на дальнейшей игре. Это талант и работа тренеров.

Игорь появился в СКА в юном возрасте. Мы взяли его на перспективу, чтобы он постепенно почувствовал атмосферу и новый уровень, поработал на тренировках с более опытными ребятами и понял, какие требования есть в клубах КХЛ. С молодыми игроками очень важно работать деликатно. Они должны пройти через все этапы, не пропуская ни одного, и мы старались подводить его к основе очень аккуратно. Видно было, что у парня есть талант и хорошие перспективы», – сказал бывший тренер СКА и сборной России.

Ротенберг сказал, что Шестеркин вырос в системе СКА. На самом деле за пять лет Игорю так и не дали стать первым номером