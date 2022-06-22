Зайдер о «Колдер Трофи»: «Это только начало долгого пути. Впереди у «Детройта» светлое будущее»

надеется, что его «Колдер» станет началом восхождения «Детройта».

В борьбе за приз лучшему новичку сезона 21-летний немец опередил форвардов Тревора Зеграса («Анахайм») и Майкла Бантинга («Торонто»)

«Это сумасшествие. Иногда нужно ущипнуть себя, чтобы осознать это. У меня будет время все обдумать, и я, вероятно, сделаю это, когда буду дома с родителями. Пока все идет очень быстро.

Впереди все еще долгий путь, это только начало. Я многого жду не только себя, но и от в целом. Думаю, впереди у нас очень светлое будущее. Сейчас я просто взволнован.

Я думаю, что в следующем сезоне мы будем стремиться попасть в плей-офф. Конечно, всегда нужно быть реалистами и не заглядывать слишком далеко вперед. Но мы хотим доказать скептикам, что они неправы. Многие сомневаются в нас, и это поддерживает нашу мотивацию», – сказал защитник «Ред Уингс».