Зайдер – 1-й защитник из Европы, выигравший приз лучшему новичку сезона НХЛ

– 1-й защитник из Европы, выигравший приз лучшему новичку сезона .

В борьбе за награду 21-летний немец из опередил форвардов Тревора Зеграса («Анахайм») и Майкла Бантинга («Торонто»), занявших второе и третье места соответственно.

До него обладателями «Колдер Трофи» становились 12 защитников (Кент Дуглас, Жак Лаперьер, Бобби Орр, Дени Потвен, Рэй Бурк, Гэри Сутер, Брайан Лич, Брайан Берард, Баррет Джекмэн, Тайлер Майерс, Аарон Экблад, Кэйл Макар), но ни один из них не представлял Европу.

Кроме того, Зайдер стал и первым игроком из Германии, получившим эту награду.

В 82 матчах минувшего регулярного чемпионата 21-летний немец набрал 50 (7+43) очков при среднем игровом времени 23:01. Показатель полезности Зайдера – «минус 8».