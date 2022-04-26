Защитник «Детройта» Зайдер – главный фаворит на «Колдер Трофи», Бантинг и Зеграс вошли в топ-3 (NHL.com)

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер – главный фаворит на «Колдер Трофи».

Официальный сайт провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз лучшему новичку сезона. Каждый участник голосования называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял защитник «Детройта» Мориц Зайдер – 76 баллов при 14 первых местах. 21-летний немец набрал 49 (6+43) очков в 80 матчах сезона при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 23:01.

В топ-3 вошли два лидера гонки бомбардиров среди новичков. Майкл Бантинг ( , 63 очка) набрал 57 баллов (1 первое место), а ( , 59) – 50 (2 первых места).

Также были упомянуты вратарь Джереми Сваймен (24 балла), форвард (24), форвард Таннер Жанно (19), форвард «Флориды» (15), форвард «Миннесоты Мэттью Болди (3), форвард Коул Кофилд (2).