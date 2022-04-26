Защитник «Детройта» Зайдер – главный фаворит на «Колдер Трофи», Бантинг и Зеграс вошли в топ-3 (NHL.com)

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер – главный фаворит на «Колдер Трофи».
Официальный сайт НХЛ провел голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на приз лучшему новичку сезона. Каждый участник голосования называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял защитник «Детройта» Мориц Зайдер – 76 баллов при 14 первых местах. 21-летний немец набрал 49 (6+43) очков в 80 матчах сезона при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 23:01.
В топ-3 вошли два лидера гонки бомбардиров среди новичков. Майкл Бантинг («Торонто», 63 очка) набрал 57 баллов (1 первое место), а Тревор Зеграс («Анахайм», 59) – 50 (2 первых места).
Также были упомянуты вратарь «Бостона» Джереми Сваймен (24 балла), форвард «Детройта» Лукас Рэймонд (24), форвард «Нэшвилла» Таннер Жанно (19), форвард «Флориды» Антон Лунделль (15), форвард «Миннесоты Мэттью Болди (3), форвард «Монреаля» Коул Кофилд (2).