Бантинг набрал 1+4 в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место по очкам среди новичков. Форварду «Торонто» 26 лет

набрал 1+4 в матче с и стал 2-м по очкам среди новичков в сезоне .

«Лифс» обыграли «Ред Уингс» со счетом 10:7. Бантинг ассистировал Митчу Марнеру при каждом из 4 его голов, а также забил сам.

26-летний форвард имеет в активе 40 (18+22) очков в 52 матчах.

В гонке бомбардиров среди новичков он уступает только форварду «Ред Уингс» (42 очка), сегодня набравшему 3 (2+1) балла.

По голам Бантинг делит первое место среди новичков с Таннером Жанно из «Нэшвилла».