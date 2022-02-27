Бантинг набрал 1+4 в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место по очкам среди новичков. Форварду «Торонто» 26 лет

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Майкл Бантинг набрал 1+4 в матче с «Детройтом» и стал 2-м по очкам среди новичков в сезоне НХЛ

«Лифс» обыграли «Ред Уингс» со счетом 10:7. Бантинг ассистировал Митчу Марнеру при каждом из 4 его голов, а также забил сам. 

26-летний форвард «Торонто» имеет в активе 40 (18+22) очков в 52 матчах. 

В гонке бомбардиров среди новичков он уступает только форварду «Ред Уингс» Лукасу Рэймонду (42 очка), сегодня набравшему 3 (2+1) балла. 

По голам Бантинг делит первое место среди новичков с Таннером Жанно из «Нэшвилла». 

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