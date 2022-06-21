Экс-игрок системы «Спартака» Чирва попал в реанимацию с передозировкой наркотическими веществами

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Бывший хоккеист системы «Спартака» попал в реанимацию с передозировкой.

Александр Чирва был отправлен в больницу после приезда врачей на срочный вызов в одну из многоэтажек города Одинцово.

«В одну из больниц Московской области был доставлен 26-летний Александр Чирва. Установлено, что мужчину забрала карета скорой помощи из одного из многоквартирных домов на улице Триумфальная в Одинцово.

Александр находился в бессознательном состоянии и был экстренно госпитализирован в реанимацию. Врачи диагностировали у спортсмена передозировку наркотическими веществами», – рассказал источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Чирва – воспитанник московского «Спартака». Он также играл за «Муз Джо» в Западной хоккейной лиге, выступал за «Барс», белорусский «Металлург», «Зауралье».

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