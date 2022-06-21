Сушинский о травме Кучерова: «Никакой грязи не увидел. Просто как-то неудачно у Никиты нога ушла»

Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с травмой форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
Россиянин ушел со льда в третьем периоде третьего матча финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (6:2) после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» Девона Тэйвса.
«Честно говоря, никакой грязи я там не увидел. Он даже не бил Кучерова, а протаскивал.
Просто как-то неудачно у Кучерова нога ушла. Там не было такого удара, в него уперся и немного подталкивал. Я так понимаю, что-то с тазобедренной случилось.
Кучеров сам напросился после своего силового приема? Это финал плей-офф. Зачем ему заводить игроков «Колорадо» таким образом? Игроки «Колорадо» и так охотятся: лучший игрок «Тампы».
Пойнта не было, но «Тампа» все равно играла. «Тампа» – это машина.
Понятно, что без Кучерова будет тяжелее. Но у них есть глубина состава. Тут больше, как «Колорадо» себя проявит», – сказал бывший нападающий сборной России.
Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»