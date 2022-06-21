Кожевников о травме Кучерова: «Убивали просто человека. Очень грязный силовой, нельзя бить по бедрам»

назвал травму убийством.

Форвард получил травму в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2, 1-2).

Россиянин ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» . Он получил от судей малый штраф.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что атака Тэйвса могла быть возмездием за хит Кучерова против защитника «Колорадо» Джоша Мэнсона.

«А с кем Никита сыграл подло? Где он сыграл грязно? Чего там грязного? Впечатал в борт – и что? Это игровая ситуация.

А вот против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобедренный сустав выдержал.

Если травма Никиты окажется серьезной, то это потеря, конечно. Однако это сплотит команду, потому что «Тампа» имеет большой опыт. Конечно, такого мастера будет не хватать», — сказал Кожевников.

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