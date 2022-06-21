Быков о травме Кучерова: «Хоккеисты часто проявляют спортивный героизм, особенно это присуще российским ребятам. Будем надеяться на лучшее»

связал травму Никиты Кучерова и спортивный героизм российских игроков.

Форвард получил травму в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2, 1-2).

Россиянин ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» . Он получил от судей малый штраф.

«Сложно сказать, как его травма скажется на дальнейшей игре. Только Никита и врачи могут дать зеленый свет для участия в следующем матче. В плей-офф не освещается информация о тяжести травмы.

Часто хоккеисты проявляют спортивный героизм, особенно это присуще российским ребятам. Будем надеяться на лучшее для Никиты и его скорейшее восстановление», – сказал бывший тренер сборной России.

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