Быков о травме Кучерова: «Хоккеисты часто проявляют спортивный героизм, особенно это присуще российским ребятам. Будем надеяться на лучшее»

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Вячеслав Быков связал травму Никиты Кучерова и спортивный героизм российских игроков. 

Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил травму в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2, 1-2).

Россиянин ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» Девона Тэйвса. Он получил от судей малый штраф.  

«Сложно сказать, как его травма скажется на дальнейшей игре. Только Никита и врачи могут дать зеленый свет для участия в следующем матче. В плей-офф не освещается информация о тяжести травмы.

Часто хоккеисты проявляют спортивный героизм, особенно это присуще российским ребятам. Будем надеяться на лучшее для Никиты и его скорейшее восстановление», – сказал бывший тренер сборной России. 

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