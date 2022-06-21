Купер на вопрос о травме Кучерова и ударе Тэйвса: «Вы ищете ответ, который всем известен. Умные игроки знают, что делать с клюшкой»

ответил на вопрос о травме , которую ему нанес Девон Тэйвс.

Форвард получил травму в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2, 1-2).

Россиянин ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» . Он получил от судей малый штраф.

Главный тренер «Тампы» дал понять, что недоволен Тэйвсом.

«Вы ищете ответ, который всем известен. Это игра. Контактная игра, но ребята знают, что делают. Умные, сообразительные игроки знают, что делать с клюшкой. Мы все это видели», – сказал Купер.

Также он сообщил, что обновления по статусу Кучерова будут завтра.

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