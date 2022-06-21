Хедман о травме Кучерова: «Опасная игра. Посмотрим, последуют ли какие-то действия – возможно, ничего не будет»

Виктор Хедман высказался о травме Никиты Кучерова, которую россиянину нанес Девон Тэйвс.
«Тампа» победила «Колорадо» (6:2, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Стэнли.
Кучеров ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» Девона Тэйвса. Он получил от судей малый штраф.
«Один из таких игровых эпизодов, которые не хочется видеть. Это была опасная игра. Никогда не хочется такое видеть.
Посмотрим, последуют ли какие-то действия – возможно, ничего не будет. Но это была опасная игра», – заявил шведский защитник.
Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»