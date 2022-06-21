Хедман о травме Кучерова: «Опасная игра. Посмотрим, последуют ли какие-то действия – возможно, ничего не будет»

высказался о травме , которую россиянину нанес Девон Тэйвс.

победила «Колорадо» (6:2, 1-2) в третьем матче серии финала Кубка Стэнли.

Кучеров ушел со льда в третьем периоде после удара клюшкой и толчка со стороны защитника «Эвс» . Он получил от судей малый штраф.

«Один из таких игровых эпизодов, которые не хочется видеть. Это была опасная игра. Никогда не хочется такое видеть.

Посмотрим, последуют ли какие-то действия – возможно, ничего не будет. Но это была опасная игра», – заявил шведский защитник.

Кучеров получил травму в финале Кубка Стэнли: похоже, это была месть за его хит на игроке «Колорадо»