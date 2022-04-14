Маккиннон набрал 3+2 в матче с «Лос-Анджелесом» и стал 1-й звездой дня в НХЛ

Нэтан Маккиннон набрал 5 (3+2) очков в игре с «Лос-Анджелесом» и стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата в 3-й раз в карьере. Теперь на его счету 82 (29+53) очка в 57 играх сезона.

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 9:3.

Также в тройку звезд дня вошел нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко. Он сделал дубль в игре с «Филадельфией» (4:0) и стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне признан 3-й звездой. Он набрал 3 (1+2) балла в матче с «Монреалем» (5:1).