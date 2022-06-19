Жена Малкина сравнила «Колорадо» с швейцарскими часами: «Отлаженный механизм с космическим турбийоном. Переведенная на час назад «Тампа» опаздывала»

Жена Евгения Малкина сравнила «Колорадо» с швейцарскими часами.

Во втором матче финала Кубка Стэнли команда победила «Тампу» (7:0, 2-0).

«Колорадо» как швейцарские «Bridges» – единый отлаженный механизм с космическим турбийоном, которому переведенная на час назад «Тампа» сегодня опаздывала и все время не успевала.

В меньшинстве, в большинстве, у «Эвеланш» залетало все. К середине второго периода абсолютно потерянные после 0:4 «Лайтнинг» не смогли реализовать первое преимущество, ничего не смогли и в следующем, кроме как дать возможность Кэйлу Макару забить шестую шайбу.

Скажете, что, учитывая практику отыгрыша у ребят из «Тампы», рано еще что-то говорить, но мне кажется – не в этот раз», – написала Анна Кастерова.

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