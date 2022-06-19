Вячеслав Фетисов: «В Колорадо очень непросто играть. Срабатывает эффект среднегорья»

прокомментировал победу «Колорадо» в матче с (7:0, 2-0).

«Очень непросто играть в Колорадо – могу сказать это по своему опыту. «Тампе» надо улетать оттуда сразу после игры. Мы там играли: бывает, прилетаешь и силы появляются только к третьему периоду. Срабатывает эффект среднегорья.

«Колорадо» имеет преимущество в плане затраченных сил, а у «Тампы» есть фантастический стимул – выиграть три Кубка Стэнли подряд. В последний раз это удавалось в 70-е годы. Я два Кубка выиграл: считаю, что это нереально сложно. А три – просто фантастика. Серия возвращается в Тампу. Третья игра будет самой главной», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Колорадо» устроил «Тампе» идеальный шторм с давлением до последних секунд. Ноль шансов – это не метафора, а реальность

7:0 во второй игре финала НХЛ! У чемпионов вообще не было шансов, а Василевского просто бросили