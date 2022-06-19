Судьи выписали 17 малых штрафов по итогам массовой стычки в конце матча «Колорадо» – «Тампа»

Теги драки Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Джек Джонсон Даррен Хелм Стивен Стэмкос Алекс Киллорн Арттури Лехконен Валерий Ничушкин Эрик Чернак Энтони Сирелли Хоккей

Судьи выписали 17 малых штрафов по итогам стычки в конце матча «Колорадо» – «Тампа».

«Эвс» разгромили «Лайтнинг» во втором матче финала Кубка Стэнли (7:0, 2-0).

В третьем периоде при счете 7:0 на льду произошла массовая стычка с участием игроков обеих команд. 

По ее итогам судьи выписали сразу 17 малых штрафов. По 2+2 со стороны «Колорадо» получили Даррен Хелм, Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен, со стороны «Тампы» – Эрик Чернак, Энтони Сирелли, Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос.

А защитник «Эвеланш» Джек Джонсон получил 2+2+2. 

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