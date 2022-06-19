Судьи выписали 17 малых штрафов по итогам массовой стычки в конце матча «Колорадо» – «Тампа»

Судьи выписали 17 малых штрафов по итогам стычки в конце матча «Колорадо» – .

«Эвс» разгромили «Лайтнинг» во втором матче финала Кубка Стэнли (7:0, 2-0).

В третьем периоде при счете 7:0 на льду произошла массовая стычка с участием игроков обеих команд.

По ее итогам судьи выписали сразу 17 малых штрафов. По 2+2 со стороны получили Даррен Хелм, и Арттури Лехконен, со стороны «Тампы» – Эрик Чернак, Энтони Сирелли, и .

А защитник «Эвеланш» Джек Джонсон получил 2+2+2.