Купер о 0:7 от «Колорадо»: «Тампа» не смогла дать отпор. Если так пойдет дальше, серия будет короткой, вероятно»

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Тренер «Тампы» высказался о крупном поражении от «Колорадо» со счетом 0:7. 

«Лайтнинг» проигрывают «Эвеланш» со счетом 0-2 в финале Кубка Стэнли. 

«Они сыграли на элитном уровне, нужно отдать им должное. Мы – нет. Эта игра рано ушла от нас. Раньше мы показывали, что можем давать отпор в таких ситуациях. Сегодня этого не произошло.

Если так пойдет дальше, то серия, вероятно, будет короткой. Но я никогда не сомневаюсь в наших парнях. 

Отстойно ли вот так проигрывать? Да, конечно. Мы к такому не привыкли, с нами такого обычно не случается. Конечно, время от времени такое происходит. Но вы просто надеетесь, что это выпадет не на финал Кубка Стэнли», – сказал Джон Купер

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