Купер не думал о замене Василевского: «Это лучший вратарь в мире. Даже если бы я так решил, он бы не ушел со льда»

Тренер заявил, что не думал о замене Андрея Василевского в матче с .

Во втором матче финала Кубка Стэнли «Лайтнинг» уступили «Эвеланш» (0:7, 0-2). Василевский впервые в карьере пропустил 7 шайб в матче плей-офф.

В итоге он сыграл полный матч, на лед не выходил.

В последний раз Василевского меняли в плей-офф в мае 2018 года – в первом матче финала Восточной конференции против «Вашингтона» (2:4).

«Я не думал об этом. Это лучший вратарь в мире. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем.

Даже если бы я так решил, не думаю, что он бы ушел со льда. Вот такой в нем дух соперничества, и поэтому он лучший», – сказал .