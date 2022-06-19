Стэмкос о 0:7 от «Колорадо»: «Многие подумают, что серия окончена. Но «Тампа» – очень устойчивая команда»

не считает, что после 0:7 от финал Кубка Стэнли завершен.

уступает в финальной серии со счетом 0-2.

«Наверное, после этой игры многие подумают, что серия окончена. Но у нас очень устойчивая команда. Мы были в таком положении в прошлой серии.

В плей-офф нет разницы, с каким счетом ты проиграл – 0:1, 0:7 или 0:10. Нужно двигаться дальше, всем нужно собраться.

Вы знаете, что мы собираемся это сделать. Мы вернемся домой к нашим фанатам и посмотрим, чего мы стоим», – сказал капитан «Лайтнинг».