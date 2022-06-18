ФХР планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей

ФХР планирует создать департамент честной игры.

«С ростом количества хоккейных соревнований в России и популярности ставок на спорт Федерация хоккея России планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей.

Он будет отслеживать распространение инсайдерской информации, предотвращать конфликты интересов и манипулирование результатами.

Департамент будет вести работу, опираясь на обратную связь от букмекеров и анализ игр, в случае инцидентов – проводить внутренние служебные расследования», – говорится в заявлении ФХР.